Hatay'da Noel ayinleri düzenledi

Kaynak: DHA
Hatay'da Noel ayinleri düzenledi
Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde bulunan kiliselerde Noel ayini düzenlendi.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Noel ayini, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı arasında, İskenderun'da ise Aziz Corc Kilisesi'nde gerçekleştirildi.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil tarafındar yönlendirilen ayinin sonunda depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar anıldı. İskenderun Aziz Corc Kilisesi'ndeki ayine Peder Dimitri Ytldirım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu eşlik etti. Ayilerde dualar edilip, mumlar yakıldı.

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