Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti; 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Arsuz-Samandağ sahil yolu Şahlankaya mevkiinde yaşandı. Yaşar K. kontrolündeki 31 Y 3534 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

aw148216-01.jpgYaklaşık 50 metre yuvarlandıktan sonra durabilen otomobil hurdaya döndü. Araçta bulunan 2 şahıs, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken olay yerinde yapılan ilk incelemede araçta bulunan 35 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

aw148216-02.jpgAğır yaralı sürücü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayatını kaybeden kadının cenazesi de morga kaldırıldı.

aw148216-03.jpgJandarma ekipleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

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