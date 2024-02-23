Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kaza, Arsuz-Samandağ sahil yolu Şahlankaya mevkiinde yaşandı. Yaşar K. kontrolündeki 31 Y 3534 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Yaklaşık 50 metre yuvarlandıktan sonra durabilen otomobil hurdaya döndü. Araçta bulunan 2 şahıs, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken olay yerinde yapılan ilk incelemede araçta bulunan 35 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ağır yaralı sürücü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayatını kaybeden kadının cenazesi de morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

