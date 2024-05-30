Hatay'da otomobilden kaçak fışkırdı

Operasyon sırasında, 6 kaçağın bir otomobilden çıktığı anlar kameraya kaydedildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.

Polis ekipleri, 29 Mayıs'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla yürütülen analiz çalışmaları sonucunda belirlenen 2 aracı, Antakya-Belen yolunda durdurdu.

Araç içinde yapılan incelemede, herhangi bir kimlik kartı bulunmayan ve yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 6 yabancı uyruklu kaçak tespit edildi.

Yakalanan kaçakların ülkeye giriş ve iç nakillerini sağlayan H.K., A.L. ve H.E. isimli 3 şüpheli, mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.