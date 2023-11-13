Hatay'da rehine krizi: Kız arkadaşını eve kilitledi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kız arkadaşını darbedip rehin alan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Hatay'da rehine krizi: Kız arkadaşını eve kilitledi

Hatay'ın Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde B.D. isimli şahsın kız arkadaşı A.H.’yi darbedip bir eve kilitleyerek dışarı çıkmasını engellediği ihbarı üzerine, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

B.D., bulunduğu adreste polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Darbedilerek rehin tutulan A.H. ise kurtarıldı.

aw075721-01.jpg

TUTUKLANDI

Hakkında kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adli işlem yapılan şüpheli B.D., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw075721-02.jpg

İlgili Haberler
Cinsel ilişki görüntülerini ailesine gönderdi
Cinsel ilişki görüntülerini ailesine gönderdi
Sevgilisini öpmeye çalışan dansöze verdiği tepki viral oldu
Sevgilisini öpmeye çalışan dansöze verdiği tepki viral oldu
Film senaryolarını aratmayan hırsızlık planı. 500 bin lirayı çalmak için sevgilisini de kullandı
Öne Çıkanlar
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Türkiye Kupası’nda 4. tur maçlarının programı belli oldu Spor
Türkiye Kupası’nda 4. tur maçlarının programı belli oldu
Yağmurlu havalar için saç modelleri Sağlık
Yağmurlu havalar için saç modelleri
Süt dişleri neden çok önemli Sağlık
Süt dişleri neden çok önemli
Amatör balıkçı yakaladı! Tam 41 kilo, poşete sığdıramadı sırtında taşıdı… Gündem
Amatör balıkçı yakaladı! Tam 41 kilo, poşete sığdıramadı sırtında taşıdı…
Sosyal medya facia Sağlık
Sosyal medya facia
Ünlü modelin galada fermuarı patladı Magazin
Ünlü modelin galada fermuarı patladı
Solunum yollarına dikkat Sağlık
Solunum yollarına dikkat