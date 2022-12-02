﻿Hatay'da silahlı kavga. Bir kişi yaralandı

Sanayi Mahallesi Özel Caddesi'nde park halindeki 31 AHN 476 plakalı otomobilinde oturan Yüksel S, yanına gelen M.Ö. ile tartıştı.
Tartışmanın ardından çıkan kavgada M.Ö, tabancayla ateş ettiği Yüksel S'yi (42) yaraladı.
Yaralı, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. (AA)
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