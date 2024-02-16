Hatay’da son durum ne? Flaş anket yayınlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Hatay’da son durum ne? Flaş anket yayınlandı
Hatay’da Lütfü Savaş’ın adayı tartışma konusu olmaya devam ederken flaş anket sonucu yayınlandı. ORC’nin anketinde Lütfü Savaş’ın yanı sıra Mustafa Sarıgül’ün da adı yer aldı.

Hatay Büyükeşhir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a depremzedelerin gösterdiği tepkilerin ardından CHP’nin Hatay adayının değişmesi gündeme geldi. CHP’nin Hatay ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi beklenirken ilk anket sonuçları geldi

ORC’nin Hatay’da yaptığı ankette CHP için 2 alternatif yer aldı. Ankette "Hangi adaya oy vereceksiniz” sorusu için Lütfü Savaş’ın yanı sıra Mustafa Sarıgül’ün da adı yer aldı.

Anket sonucuna göre Sarıgül’ün oyu Savaş’tan yüksek çıktı

İşte anket sonucu:

LÜTFÜ SAVAŞ'IN OLDUĞU SENARYO

AKP-Mehmet Öntürk: %41,9

CHP-Lütfü Savaş: %25,1

Kararsız: %11,6

TİP-Gökhan Zan: %8,2

İYİ Parti adayı: %4,5

DEM Parti adayı: %2,6

Zafer Partisi adayı: %2,2

YRP adayı: %2,1

Diğer: %1,8

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN OLDUĞU SENARYO

AKP-Mehmet Öntürk: %37,9

CHP-Mustafa Sarıgül: %36

Kararsız: %8,5

TİP-Gökhan Zan: %4,2

İYİ Parti adayı: %4,1

DEM Parti adayı: %2,5

Zafer Partisi adayı: %2,3

YRP adayı: %2,0

Diğer: %1,5

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