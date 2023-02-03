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Terör örgütü PKK sanığına 23 yıla kadar hapis istemi

Hatay'da, terör örgütü PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:04
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Hatay'da terör örgütü PKK sanığına 23 yıla kadar hapis istemi

Terör örgütü PKK sanığına 23 yıla kadar hapis istemi
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu Ozan T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ozan T. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla, "ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma" suçundan da 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, 29 Eylül 2022'de Amanoslara gitmek için Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı sırada silahlarıyla yakalandığı belirtildi.

Sanığın 2015'te Şırnak'ta örgüte katıldığı, silah ve dalgıçlık eğitimi aldığı anlatılan iddianamede, Ozan T'nin kod isim kullandığı ve PKK içerisinde "savaşçı" sıfatıyla görev yaptığı kaydedildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen ve bazı örgüt mensuplarını teşhis eden sanık, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. (AA)

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