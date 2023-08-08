Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Hatay'da kontrolden çıkan hurda yüklü TIR, karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı



Kaza saat 19.00 sıralarında Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hurda yüklü 33 EBR 66 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Devrilerek savrulan TIR, Ahmet Çağırır yönetimindeki 31 AEV 829 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Çağırır olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ahmet Çağırır'ın İskenderun ilçesinde diş teknisyeni olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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