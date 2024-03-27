Hatay'da trafik kazası. Anne hayatını kaybetti oğlu yaralı

Hatay Dörtyol'da meydana gelen trafik kazası geçtiğimiz günlerde Dörtyol-Payas mevkiinde meydana geldi.

Aynı istikamette ilerleyeyen tır ile A.T. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü A.T. ve motosiklette yolculuk yapan 55 yaşındaki annesi Nazmiye Ergül kaza sonrasında ağır bir şekilde yaralandı. Tır'ın çarpması sonrasında ağır bir şekilde yaralanan anne ve oğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne Nazmiye Ergül Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

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