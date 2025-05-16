Hatay’da yağmur felaketi: Bahçeler yıkıldı

Doğu Akdeniz'de etkili olan yağışlı hava bölge halkının yaşamını olumsuz etkiledi. Payas ilçesinde kuvvetli yağış Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 evin bahçe duvarını yıktı. Bir evin bahçe duvarının yıkılmasıyla bahçedeki eşyalar ve çardak zarar görürken diğer evin bahçesindeki eşyalar araziye saçıldı. Yaralanma yaşanmayan olayda maddi hasar oluştu.

Ev sahibi Mehmet Yıldırım, duvarın patladığını ifade ederek, "Her yağmur yağdığında bu şeyleri yaşıyoruz. Mahallenin yağmur suyu toplanıp, hepsi bizim üzerimize geliyor. Gördüğünüz gibi duvar patladı. Bu duvar patlamasa su evimin içine girecekti" dedi.