Hatay'da yakıt yüklü tanker devrildi

Kaynak: DHA
Hatay'da yakıt yüklü tanker devrildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki yakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki yakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

Sabah saatlerinde Ovakent Mahallesi mevkii İskenderun yolu üzerinde meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olay bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tankerdeki yakıtın yola dökülmesinin ardından olay yerine gelen ekipler yolu yıkadı. Refüje devrilen tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılırken kazanın ardından araçların uzun kuyruk oluşturdukları görüldü.

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