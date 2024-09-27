Hatay'da yardım kolisinden çıkan takip çipinin sebebi belli oldu! Vatandaşlarda paniğe neden olmuştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay'da yardım kolisinden çıkan takip çipinin sebebi belli oldu! Vatandaşlarda paniğe neden olmuştu

Hatay'da, yurt dışından gelen ve afetzedelere dağıtılan nevresim takımlarında bulunan çipler, vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

Takip edildiklerini ve dinlendiklerini düşünen vatandaşlara yetkililer, bu çiplerin tekstil sektöründe ürün sayısını belirlemek için kullanıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'a, çeşitli ülkelerden yardımlar gelmeye devam ediyor. Depremzedelere yorgan, yastık ve nevresim takımları dağıtıldı. Ancak, nevresim takımlarında bulunan çipler vatandaşları şaşırttı ve sosyal medyada paniğe neden oldu.

Yetkililer, bu çiplerin RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisine sahip sayım barkotları olduğunu ve takip cihazı olmadığını belirtti. Bu çiplerin, üretilen ürünlerin sayımını kolaylaştıran bir teknoloji olduğu vurgulandı.

Tekstil sektöründe kullanılan bu çiplerin vatandaşlar arasında endişeye neden olduğu belirten Mehmet Pehlivan, "Yurt dışından gelen nevresim takımları depremzedelere dağıtılmak üzere mahalle muhtarlıklarına teslim edilmişti. Tekstil ürünlerinde sayım için kullanılan küçük çipleri gören vatandaşlar tedirgin oldu.

Günümüzde yaşanan bazı olaylar nedeniyle insanlar bu tür kurgular üretiyor. Bu çipler, tekstil ürünlerinin sayımını kolaylaştırmak için kullanılan bir teknolojidir. Vatandaşlar, bizi dinliyorlar veya takip ediyorlar endişesine kapıldı. Ancak bu çiplerde bir sorun yok" dedi.

Hatay'da yardım kolisinden çıkan takip çipinin sebebi belli oldu! Vatandaşlar paniğe neden olmuştu

Hatay'da yardım kolisinden çıkan takip çipinin sebebi belli oldu! Vatandaşlar paniğe neden olmuştu

Hatay'da yardım kolisinden çıkan takip çipinin sebebi belli oldu! Vatandaşlar paniğe neden olmuştu

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