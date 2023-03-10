Hatay’daki hastanede en az 80 hasta ölüme terk edildi. İsmail Saymaz’dan tüyleri diken diken eden iddia

Depremde en büyük yıkımın olduğu kentlerden Hatay’dan korkunç bir iddia geldi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören en az 80 hastanın jeneratör devreye girmediği için hayatını kaybettiği öğrenildi. Halk TV yazarı İsmail Saymaz köşe yazısında yoğun bakımda tedavi gören hastaların deprem sonrası jeneratör devreye girmediği ve oksijen sistemi patladığı için hayatını kaybettiğini yazdı.

İsmail Saymaz’ın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

O tarihte eylemleri düzenleyenlerden Abdullah Gül, açılmasını protesto ettiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2019’da yoğun bakım hemşiresi olarak atandı.

BASK’a bağlı Birlik Sağlık Sen temsilcisi olan Gül depremden dört saat öncesine kadar nöbetteydi. Sarsıntıya evde yakalanırken, hastane kullanılamaz hale geldi. Duvarlar çatladı, zemin göçtü ve asma tavanlar çöktü.

Yıkım bu kadarla sınırlı kalmadı.

Önceki gün Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde ölüme terk edilen ve oksijen verilmediği için can veren çocuğun görüntüsünü yayınlamıştım.

Meğer o tek değilmiş!

Gül’e göre acil serviste, ikinci ve üçüncü katta 14’ü çocuk, 112 yoğun bakım yatağı vardı. Depremden sonra görevliler 28 hastayı çıkardı. Ancak Gül, dördü çocuk olmak üzere en az 80 hastanın içeride öldüğünü öne sürüyor. Sistemine girilmediğinden kesin rakamın verilemediğini söylüyor.

ELEKTRİK KESİLDİ, JENERATÖR ÇALIŞMADI

Gül, şu bilgileri veriyor:

“Elektrik eksiliyor. Jeneratör devreye girmiyor. Oksijen sistemi patlıyor. Oksijen sistemi olmadığı zaman hastanın yaşama ihtimali yok. 15-20 dakika sonra ölmeye mahkumlar. Arkadaşlar çıkarabilecek kadar hastayı çıkarıyor. Yukarı çıktıklarında artçılar oluyor. Üstlerine asma tavan düşüyor, geri iniyorlar. Su boruları da patlıyor. Acil servisteki arkadaşlar avludaki kantinde hastalara müdahale ediyor. Acile giremiyorlar. Sarsıntılar sürüyor. Müdahale edecek ortam yok.”

Gül, katlardan indirilen kimi hastaların aşağıda müdahale imkanı olmadığı için öldüğünü iddia ediyor.

Gül:

“Hastaların acilde tekerlekli sandalyede öldüklerini görmüşler. Bunlar zaten entübe dediğimiz, makinaya bağlı hastalar. Oksijen verilmediği için ölmüşler.”

Hastanede görevli Ş.T. adlı hemşirenin yoğun bakımda tedavi gören oğlu M.M.T. can verenler arasında. Ş.T., oğlunun cenazesini bir hafta bulabildi.