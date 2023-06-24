Hatay'daki "pat pat" kazasında 5 yaralı

Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen pat pat olarak bilinen tarım aracının karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Döver Mahallesi yolunda 17.00 sıralarında meydan gelen kazada; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım aracı pat pat yol kenarına çarparak durabildi.
YARALILARI İTFAİYE EKİPLERİ SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARDI
Çarpma sonucu araçtaki 5 kişi yaralandı.
Araç içerisinde sıkışan 2 yaralıysa, olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıslar 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.