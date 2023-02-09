Hatay'da yıkılan rezidansı yapan şirket 2013'te 'cennetten bir kare' demiş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili birden saran depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Binalar yıkılırken enkaz altında kalan canları kurtarmak için zamanla adeta yarış yapıldı.

Hatay'da yıkılan binaların arasında 2013'te tamamlandığı belirtilen, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans da yer aldı. Rezidansı yapan şirketin, 2013'te sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı rezidans için ‘Cennetten bir kare’ ifadelerini kullandı.

12 KATLI REZİDANS DEPREMDE YERLE BİR OLDU

Hatay’ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı’nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 dairesi bulunan, 12 katlı Rönesans Rezidans, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu. Rezidansın enkazı havadan drone ile görüntülenirken, yapının depremde havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildiği, sokaktaki başka binaya da hasar verdiği görüldü.

YIKILAN REZİDANSTA 1000 KİŞİ YAŞIYORDU

Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeye ulaşan arama-kurtarma ekiplerince çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

"CENNETTEN BİR KARE"

İnşaatı yapan şirketin, 2013'te rezidansın fotoğraflarını sosyal medyadan ‘Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans’ notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

HATAYSPORLU CHRİSTİAN ATSU VE TANER SAVUT DA REZİDANS ENKAZINDA

Hataysporlu futbolcu Kerim Alıcı, sportif direktör Taner Savut ve takım arkadaşı Christian Atsu'nun Rönesans Rezidans enkazında olduğunu "Taner Savut ve Christian Atsu enkaz altında. Bir an önce yardım istiyoruz. Ekinci Mahallesi, İnönü Bulvarı, A1 Blok, 9. kat. Rönesans Rezidans, Hatay" ifadelerini kullanmış ve yardım çağrısında bulunmuştu.