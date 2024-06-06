Hatay'dan Erzurum'a geldi hayatının şokunu yaşadı

Hatay'da esnaflık yapan Selçuk S., internette görüp beğendiği ve piyasanın çok altında satılan hafif ticari aracı satın almak isterken dolandırıldı. Selçuk S., ilan üzerindeki cep telefonunu arayarak kendisini galerici olarak tanıtan ve adının Caner olduğunu söyleyen kişi ile 560 bin liraya anlaşma sağladı.

Aracı satın almak için Erzurum'a giden Selçuk S., burada ruhsat sahibi Bülent C. ile buluştu. İkili, sanayide ekspertiz raporu aldıktan sonra satış işlemleri için notere geçti. Selçuk S., noterdeyken tekrar galerici Caner ile telefonla görüştü ve 560 bin lirayı E.D. adına kayıtlı IBAN numarasına göndermesi istendi.

Parayı gönderen Selçuk S., satış işleminin gerçekleşmesini beklerken ruhsat sahibi Bülent C., hesabına henüz para yatmadığını belirterek beklemeleri gerektiğini söyledi. Bir süre sonra galerici Caner'e ulaşamayan Selçuk S., dolandırıldığını fark etti. Selçuk S. ile Bülent C., notere yakın bir trafik polis noktasına giderek durumu anlattı.

"PARA GELMEYİNCE DOLANDIRILDIĞIMIZI ANLADIK"

Selçuk S., yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "İnternette aracı gördüm ve fiyatı uygun olduğu için şahsı arayıp, anlaştık. Erzurum'a geldim ve galerici olduğunu söyleyen kişi bizi buluşturdu. Aracı ekspertize götürdük ve araç temiz çıkınca şahsı arayıp, aracı beğendiğimi söyledim. Notere gidip, onun verdiği IBAN numarasına parayı internet bankacılığı ile havale ettim. Ancak aracın gerçek sahibi bana 'O şahıs bana paramı göndersin, işlemleri başlatalım' dedi. Uzun bir süre bekledik, para gelmeyince aradık ama ulaşamadık ve dolandırıldığımızı anladık. Paranın içinde depremde kaybettiğim 3 yaşındaki kızımın da bir miktar parası vardı."

"HİÇBİR ŞEKİLDE FİYAT KONUŞMADIK"

Ruhsat sahibi Bülent C. ise aracını 810 bin liraya satışa koyduğunu ve daha sonra galerici Caner olarak tanıtan kişi ile 800 bin liraya anlaştıklarını belirtti. Bu kişinin bin lira kapora göndererek ilanı yayından kaldırmasını istediğini ifade eden Bülent C. galericinin uyarıları nedeniyle alıcı Selçuk S. ile fiyat konuşmadıklarını söyleyerek, "Bize kendini galerici olarak tanıtıp, aslında dolandırıcı olan kişi, bana sürekli 'Abi sen müşteri ile muhatap olma, ben hallediyorum' diyordu" dedi.

Dolandırıldıklarını anlayan Selçuk S. ve Bülent C., daha sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Emniyet yetkilileri, Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladığını bildirdi.