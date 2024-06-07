Hatay'dan Rusya ve Irak'a gönderiliyor. Tarlada kilosu 8 TL

Hatay'ın verimli topraklarından Amik Ovası'nda, 40 dereceyi aşan sıcaklara rağmen yassı şeftali hasadı devam ediyor. Zorlu koşullarda gerçekleşen hasat işleminde, ürünler tarlada 8 TL'den alıcı buluyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çiftçi Ahmet Cünedioğlu tarafından 45 dönümlük araziye ekilen yassı şeftali de hasat zamanına geldi. Ancak, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgalarının etkisiyle bölgede sıcaklık 40 dereceye kadar çıkıyor olmasına rağmen, çiftçiler zorlu koşullara rağmen hasadı sürdürüyor.

Hasadın önemli bir parçası olan işçiler, sıcaklıkların etkisi altında zorlu bir çalışma ortamında görevlerini yerine getiriyorlar.

İşçilerden Zeynep Avcı, "Tarlada çalışıyoruz. Sabah buraya 5'te geliyoruz saat 2'de gidiyoruz. Yassı şeftali, şeftali hasadı yapıyoruz. Çok sıcak ve yorucu işçilik çok zor. Günlük bin 500 kasa dolduruyoruz. Yevmiye olarak 515 TL alıyoruz. Sıcaklardan dolayı daha zor" şeklinde zorlukları dile getiriyor.

Yassı şeftalinin önemli bir ekonomik değer olduğunu vurgulayan çiftçi Ahmet Cünedioğlu, ürünlerin genellikle Rusya ve Irak'a ihraç edildiğini belirtiyor. Ancak, şu anda ihracatın kapalı olması nedeniyle ürünlerin Türkiye'de kalmasıyla yerel ekonomiye katkı sağladıklarını ifade ediyor.

Bölgedeki işçilerden Zahra Horoz ise, "Tarlada çalışıyoruz. Burada yassı şeftali topluyoruz. İşimiz çok zor ve ağır, sepet taşıma, toplama işimiz bayağı ağır. Sıcaklıklar da başladı biraz daha zor olacak. Günlük 515 TL yevmiyemiz var. Günlük 1 kamyonet dolduruyoruz" diyerek çalışma koşullarını ve günlük kazançlarını paylaşıyor.