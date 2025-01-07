Hatay’ın iki ilçesinde kaçak sigara ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 500 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 fişek ele geçirildi.

Payas ilçesinde kaçak sigara sattığı tespit edilen S.A.'nın Cumhuriyet Mahallesindeki iş yerinde ve ikametinde yapılan aramada ise 180 adet gümrük kaçağı paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.K., İ.T. ile S.A. adlı 3 kişi hakkında kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.