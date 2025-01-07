Hatay’ın iki ilçesinde kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: İHA
Hatay’ın iki ilçesinde kaçak sigara ele geçirildi

Hatay’ın iki ilçesinde kaçak sigara sattığı ihbarı alan polis, iki adrese düzenlediği baskında 680 paket sigara ve ruhsatız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 500 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 fişek ele geçirildi.

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Payas ilçesinde kaçak sigara sattığı tespit edilen S.A.'nın Cumhuriyet Mahallesindeki iş yerinde ve ikametinde yapılan aramada ise 180 adet gümrük kaçağı paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.K., İ.T. ile S.A. adlı 3 kişi hakkında kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.

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