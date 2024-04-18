Hataylı çiftçinin pulluğuna takıldı telefonu sabaha kadar susmadı! Altın paralar tarlaya saçıldı

Hatay’ın Antakya ilçesi Saçaklı Mahallesi’nde bir çiftçi, pulluğuna takılanı görünce şoke oldu.

Traktörle zeytin bahçesini çapalamak isteyen çiftçi İsmet Kaya, tarlasını sürerken pulluğuna içi altın sikke dolu küp takıldı. Pulluğun temasıyla parçalanan küpü kontrol eden Kaya, altınların çevreye yayıldığını gördü.

Kaya'nın durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye kolluk kuvvetleri ile müze müdürlüğü görevlileri geldi. Yapılan kontrollerde; altınların 22 adet olduğu ve Bizans dönemine ait sikkeler olduğu tespit edildi.

Sikkeler, müze müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak koruma altına alındı. İçinden altın çıkan küp karşısında şaşırıp kalan çiftçi İsmet Kaya, 22 adet altın sikkeyi ekiplere teslim etti.

"İÇERİSİNDEN 22 TANE BİZANS DÖNEMİNE ALTIN SİKKE ÇIKTI"

Zeytinlerin daha iyi olması için traktörle bahçeyi sürdüğünü söyleyen Kaya, "O esnada çapaya bir tane kırık testi denk geldi, inip baktığımda içinde altın vardı. İçinde altın sikke vardı, onları aldım ve devletimize teslim ettim. İçerisinden 22 tane Bizans dönemine altın sikke çıktı. Biz zeytin hasadının iyi olmasını beklerken topraktan altın sikke hasat ettik bu yıl. Memnunuz, devletimiz memnun. Bizler çok şaşırdık, mahallede yaşayanlar olarak. Bütün akrabalarımız bizleri aradı, bütün akşam telefonlarımız susmadı. Devlete teslim etmekle en iyisini yaptın diyenler de oldu, farklı şeyler söyleyenler de oldu. Niye teslim ettin, niye kuyumcuya satmadın, daha iyi para ederdi diyenler oldu. Biz tarihimizin ortaya çıkması için bunları devletimize teslim ettik. Antakya ilçesindeki Saçaklı Mahallemiz tarihi açıdan zengin" diye konuştu.