Hataylıları tehdit eden Erdoğan’a Bahçeli’den destek

Kaynak: Tele1
Hataylıları tehdit eden Erdoğan’a Bahçeli’den destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’la ilgili sarf ettiği tepki çeken sözlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den destek geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi’nde yapılan Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nde birtakım açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, “Devletimiz çok kısa sürede içerisinde muazzam işler yaptı.” diyen Bahçeli, Erdoğan’ın tepki çeken “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı” söylemine destek verdi.

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İstikrarı ve güvenliği asla riske atamayacaklarını söyleyen Bahçeli, “Kriz bekleyenlere, kaos arzulayanlara, kutuplaşma tahrikçilerine, ekonomik tetikçilere, emperyalizmin maşalarına müsaade edemeyiz. İç ve dış cephesinde toplanıp hüsran ve hezimet vaadinde bulunanlara göz yumamayız.” dedi.

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Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamalarda, Türkiye Yüzyılı’nın mimarının Cumhur olduğunu ifade ederken yüzyılın mimarının da Erdoğan olduğunu kaydetti. 31 Mart seçimleri için, Türkiye’ye hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Ayırmadan, ayrışmadan, canla, başla Türkiye için çalışmalıyız. Merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetimlerin seçimini mutlak surette sağlamalıyız. Heba edilecek yıllarımız yoktur. Boşa geçecek zamanımız yoktur. İnancımıza göre feda edilecek, yok sayılacak, ihmaline göz yumulacak tek bir insanımız da olmayacaktır.” açıklamasını yaptı.

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