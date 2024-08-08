Hatayspor 2 bin 645 km yaptı

Kaynak: AA
Hatayspor 2 bin 645 km yaptı

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadelede bordo-beyazlı ekip, rakibi karşısında puan arayacak.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlık kampını tamamlayan Hatay ekibi, geçen hafta Mersin'e gelerek Galatasaray maçına hazırlandı.

Hatayspor toplamda 2 bin 645 km yol yapacak.

Lig tarihinde Galatasaray karşında 9. maçına çıkacak Hatayspor'un rakibi karşında 3 galibiyeti, 5 mağlubiyeti bulunuyor.

Hatayspor kafilesi, bugün İstanbul'a hareket edecek.

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