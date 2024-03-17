Hatayspor: 3 Samsunspor: 0

Süper Lig’in 30. haftasında gerçekleşen mücadelede; Hatayspor, Samsunspor’u ağırladı.



Mersin Stadyumu’nda oynanan karşılaşmadan Hatayspor 3-0 gibi üstün bir skorla ayrıldı.

Hatay'a zaferi getiren golleri; Carlos Strandberg’in 3. dakikada, Dele Bashiru’nun 90. dakikada ve Rigoberto Rivas da 90+2'de attı.

Bu sonuçla Hatayspor, ligdeki son beş maçlık galibiyet hasretine son verirken, Samsunspor ise bir maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

Bu galibiyetin ardından Hatayspor puanını 33’e çıkardı, Samsunspor ise 36 puanda sabit kaldı.

Milli maç arasının ardından Hatayspor, zorlu Galatasaray deplasmanına çıkacak. Samsunspor ise kendi evinde Pendikspor ile karşılaşacak.