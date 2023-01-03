Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, teknik direktör Volkan Demirel'le ilgili aldıkları kararı açıkladı.

Savaş, D Smart'ta ekrana gelen programda şunları söyledi:

"Üst sıralara oynayacak bir takım kurmak istiyorsanız çok para harcamanız gerekiyor. Bir Anadolu kulübü bunu ancak bir sene yapabilir. Başarı gelmez ise de batma noktasına gelir. Bu yüzden Anadolu kulüpleri ekonomik olarak mütevazı kadrolar kurmak zorunda. Pandemi sadece kulüpleri değil, taraftarları da ekonomik olarak yıprattığı için seyirci sayılarında azalmalar mevcut. Hatay’ın plakası 31, biz de taraftarı stada çekmek için motivasyon adına maç biletlerini 31 TL’ye satıyoruz.

Teknik direktörümüz Volkan Demirel'le ilgili de kararımızı verdik. Volkan Demirel ile uzun süreli birliktelik planlıyoruz. Kendisi Hatay şehrini çok seviyor. Hatay şehri de Volkan hocayı bağrına basmış durumda. Demoralize olmuş bir takımı alıp ayağa kaldırmak kolay değil. Biz de bugüne kadarki performansından memnunuz."