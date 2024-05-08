Sertab Erener THY’nin yemek menüsüne ateş püskürdü

Eurovision sahnesinde “Everyway That I Can” parçasını icra edecek olan tanınmış sanatçı, Malmö'ye hareket etti.

Türkiye'ye 2003 yılında Eurovision'da zafer kazandıran Sertab Erener, bu kez İsveç'te konuk sanatçı olarak ağırlanıyor.

Eurovision Şarkı Yarışması için İsveç'e sanatçı sıfatıyla davet edilen Sertab Erener, havalimanındaki yemek hizmetine tepki gösterdi.

Glüten, şeker ve laktoza karşı hassasiyeti olan Erener, uçuş sırasında kendine uygun bir yemek seçeneği sunulmadığını fark edince, Türk Hava Yolları'na olan rahatsızlığını dile getirdi.

“MENÜ ÇIKARTMAK ÇOK ZOR OLMASA GEREK!”

Erener Instagram paylaşımında, “Ey THY, benim gibi glüten, şeker ve laktoz hassasiyeti olan binlerce yolcu için yiyebilecek hiç bir şey yok! Yemek alerjisi olanlar için bir menü çıkartmak çok zor olmasa gerek!” sözlerini kullandı.

SERTAP ERENER KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Sertab Erener, 4 Aralık 1964 tarihinde doğdu.

Lise öğrenimini Işık Lisesi'nde tamamlayan tanınmış şarkıcı Erener, daha sonra İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda şan eğitimi aldı.

Mezun olduktan sonra Sezen Aksu başta olmak üzere pek çok tanınmış sanatçıya vokal desteği sağlayan Erener, 1992'de "Sakin Ol!" adlı ilk albümünü yayınladı.

Kariyeri boyunca sayısız başarı elde eden Sertab Erener, aynı zamanda çeşitli televizyon programlarında jüri üyesi olarak da görev yaptı.

Sertab Erener'in Astrolojik ve Fiziksel Özellikleri:

Yay burcu olan Sertab Erener, 1.71 metre boyunda ve 64 kilogram ağırlığında.