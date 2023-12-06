Hatayspor TFF 2. Lig ekibi önünde zor tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda karşılaştığı TFF 2. Lig temsilcisi Düzce Cam Düzcespor'u 2-1 yenen Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 5. tura yükseldi.
Atakaş Hatayspor: 2 - Düzce Cam Düzcespor: 1
Stat: Mersin
Hakemler: Davut Çelik, Oğuz Kağan Çalışır, Egemen Savran
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz (Dk 59 Kerim Alıcı), Burak Bekaroğlu, Maksimovic, Engin Can Aksoy, Aburjania (Dk. 60 Dadashov), Görkem Sağlam, Aabid (Dk. 85 Ömer Faruk Beyaz), Fernandes, Hodzic, Strandberg (Dk. 70 İbrahim Demir)
Düzce Cam Düzcespor: Metin Erol, Hamit Kulya, Alişan Durmuş, Uğur Arslan Kuru, Şahin Şafakoğlu (Dk. 73 Kaan Köroğlu), Hasan Küçcük, Mehmet Bektaş, Burak Başkaya, Oğuzhan Aydoğan (Dk.83 Yiğit Yılmaz), İlter Ayyıldız (Dk. 68 İlkay İşler), Ramazan Zorlu (Dk. 83 Sedat Cengiz)
Sarı kartlar: Dk. 18 Recep Burak Yılmaz, Dk. 27 Burak Bekaroğlu (Hatayspor), Dk. 39 İlter Ayyıldız, Dk. 49 Burak Başkaya, Dk. 73 Hamit Kulya (Düzcespor)
Goller: Dk. 22 ve Dk. 58 Hodzic (Hatayspor), Dk. 29 Ramazan Zorlu (Penaltıdan) (Düzcespor)