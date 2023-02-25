Gökhan Zan'dan yürek yakan paylaşım

Eski milli futbolcu ve Hatayspor'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Gökhan Zan, Türkiye'deki depremlerin en çok etkilediği illerden Hatay'dan paylaşım yapmayı sürdürüyor.

Zan, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Ben Hatay'da doğdum. Evet ben Alevi doğdum. Arkadaşımın başı derde girdi, Sünni oldum. Ninem gibi sevdiğim komşum öldü, cenazesine kiliseye gittim, Hristiyan oldum. Evimize misafir geldi, yemeğimi yedi, onlarla Yahudi oldum. Kürtçe şarkılar söyledim. Sünnice halaylar çektim. Hristiyanca dualara ortak oldum. Aslında ben sadece insan oldum. Çünkü ben Hatay'da doğdum"