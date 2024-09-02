Hatayspor yeni transferini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Hatayspor yeni transferini açıkladı

Süper Lig ekibi Hatayspor, Bilal Boutobba'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sezona istediği gibi başlayamayan, 4 maç sonunda 1 puanda kalan Hatayspor kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Fransız temsilcisi Clermont Foot'tan ayrılan Bilal Boutobba'yı transfer etti.

Bordo-beyazlı ekip, tecrübeli hücum oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz sezon Clermont Foot 63 forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bilal Boutobba’ya ailemize hoş geldin diyor, bordo beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz."

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