Hatayspor yeni transferini açıkladı

Sezona istediği gibi başlayamayan, 4 maç sonunda 1 puanda kalan Hatayspor kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Fransız temsilcisi Clermont Foot'tan ayrılan Bilal Boutobba'yı transfer etti.
Bordo-beyazlı ekip, tecrübeli hücum oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Hatayspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Geçtiğimiz sezon Clermont Foot 63 forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bilal Boutobba’ya ailemize hoş geldin diyor, bordo beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz."