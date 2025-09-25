Hatayspor'da kötü gidişat olağanüstü kongre kararı getirdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, bu sezon oynadığı 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

4. haftadan itibaren teknik direktörlük görevine eski futbolcu Hugo Almeida'nın getirilmesi de gidişatı değiştirmedi.

Portekizli teknik adam yönetimindeki ilk maçında İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Hatayspor, Esenler Erokspor'a 4-1 mağlup oldu.

Sahasında Boluspor'la 2-2 berabere kalan Hatayspor, son olarak Iğdır FK'ya 4-2 yenildi.

Hatayspor'un galibiyet hasreti sürüyor: Almeida da çare olmadı

"İSTİFA EDİP GİTMEK DAHA RAHAT OLURDU"

Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin, bugün Hatay Ticaret ve Sanayi Odası'nda basın toplantısı düzenledi.

Kulübün güncel durumuyla ilgili bilgi veren Çinçin, 9 Ekim'de olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı.

Şartların olağanüstü kongrenin kaçınılmaz kıldığını belirten Çinçin, "Kongreye kadar sağduyulu davranmak zorundayız, takımımızı elimizden geldiğince destekleyeceğiz. Psikolojik olarak istifa edip gitmek daha rahat olurdu ama asla öyle bir şey düşünmüyorum. Takımı kongreye kadar bizim taşımamız lazım. Biz Hatayspor'un gününü ve daha çok geleceğini kurtarmaya çalıştık" dedi.

Çinçin, 9 Ekim'de çoğunluk sağlanamazsa genel kurulun 16 Ekim'de gerçekleştirileceğini ifade etti.

"KONGRE ERTELENİRSE ETKİSİ YIKICI OLUR"

Hatayspor'u maddi açıdan da zor günlerin beklediğini söyleyen Hikmet Çinçin, "Hatayspor'un menfaati açısından olağanüstü genel kurulun 9 Ekim'de bitmesi lazım. Tekraren bir haftalık süreyi kullanmak Hatayspor'a kötü ve yıkıcı etkiler yapar" dedi.

"Yeni yönetimin 9 Ekim'de oluşması lazım, 16 Ekim'e kayarsa Hatayspor'a maliyeti büyük olur" diyen Çinçin, "Şu an 1,5 maaş gerideyiz, ay sonu ödeme yapılmazsa 2,5 maaş geriye düşüyoruz. Bu sefer bütün futbolcular ihtar çeker" şeklinde konuştu.

"ÖDEME YAPILMAZSA SÖZLEŞMELER FESHEDİLİR"

Yabancı futbolculara 15 gün, Türk futbolculara 30 gün içinde ödemesini yapılması gerektiğini kaydeden Çinçin, "Ödemezsen feshe gider. En azından 9 Ekim'de yönetim oluşursa orada 6 günlük zaman şansı var. Ben ay sonuna kadar para tedarik edebilirsem ödeme yapacağım" ifadelerini kullandı.

Hatayspor'un maçlarını sahasında oynamamasının süreci olumsuz etkilediğini vurgulayan Çinçin, takımın 19 Ekim'deki Çorum FK maçını İskenderun ilçesindeki Sarıseki Stadı'nda oynamasını beklediklerini aktardı.

Çinçin, teknik direktör Hugo Almeida ve ekibine sahip çıkılma çağrısında da bulundu.