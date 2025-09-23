Hatayspor'un galibiyet hasreti sürüyor: Almeida da çare olmadı

Galibiyet özlemi 7 maça çıkan Hatayspor'da kötü gidişatı, 4. haftada takımın başına geçen Hugo Almeida da durduramadı. Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise ilk maçından galip ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Atakaş Hatayspor’u 4-2 mağlup etti.

Ev sahibi Iğdır FK, 7. dakikada Gökcan Kaya'nın golüyle öne geçerken, Hatayspor 9. dakika Rui Pedro ile bu gole yanıt verdi: 1-1

24. dakikada bir kez daha ağları havalandıran Gökcan Kaya, Iğdır FK'yı yeniden öne geçirdi: 2-1

60. dakikada Ahmet Emin Engin ev sahibi iki farklı üstünlüğe taşıdı: 3-1

IĞDIR FK 10 KİŞİ KALDI

70. dakikada Conte'nin kırmızı kart görmesiyle Iğdır FK sahada 10 kişi kaldı.

Hatayspor 81. dakikada Oğuzhan Matur'la farkı bire indirse de, 90+8. dakikada ağları havalandıran Iğdır FK oyuncusu Koita skoru belirledi: 4-2

Bu sonuçla Iğdır FK, 11 puana yükseldi. Henüz galibiyeti olmayan Hatayspor ise 3 puanda kaldı.

GALİBİYET HASRETİ DİNMEDİ

Hatayspor'la teknik direktörlük kariyerine adım atan ve dördüncü maçına çıkan Hugo Almeida da galibiyetle tanışmadı.

Almeida yönetimindeki ilk maçında 4. haftada İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Hatayspor, sonraki hafta Esenler Erokspor'a 4-1 yenildi.

Hatayspor son olarak 19 Eylül Cuma günü oynanan maçta Boluspor'la 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş'ta da forma giyen eski futbolcu Almeida, Portekiz'in Academica Coimbra, İran'ın Sepahan, Bodrum FK ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Wahda takımlarında yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Iğdır FK'nın yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez ise ilk maçında sahadan 3 puanla ayrıldı.

