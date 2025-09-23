Hatayspor'un galibiyet hasreti sürüyor: Almeida da çare olmadı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Atakaş Hatayspor’u 4-2 mağlup etti.

Ev sahibi Iğdır FK, 7. dakikada Gökcan Kaya'nın golüyle öne geçerken, Hatayspor 9. dakika Rui Pedro ile bu gole yanıt verdi: 1-1

24. dakikada bir kez daha ağları havalandıran Gökcan Kaya, Iğdır FK'yı yeniden öne geçirdi: 2-1

60. dakikada Ahmet Emin Engin ev sahibi iki farklı üstünlüğe taşıdı: 3-1

IĞDIR FK 10 KİŞİ KALDI

70. dakikada Conte'nin kırmızı kart görmesiyle Iğdır FK sahada 10 kişi kaldı.

Hatayspor 81. dakikada Oğuzhan Matur'la farkı bire indirse de, 90+8. dakikada ağları havalandıran Iğdır FK oyuncusu Koita skoru belirledi: 4-2

Bu sonuçla Iğdır FK, 11 puana yükseldi. Henüz galibiyeti olmayan Hatayspor ise 3 puanda kaldı.

GALİBİYET HASRETİ DİNMEDİ

Hatayspor'la teknik direktörlük kariyerine adım atan ve dördüncü maçına çıkan Hugo Almeida da galibiyetle tanışmadı.

Almeida yönetimindeki ilk maçında 4. haftada İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Hatayspor, sonraki hafta Esenler Erokspor'a 4-1 yenildi.

Hatayspor son olarak 19 Eylül Cuma günü oynanan maçta Boluspor'la 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş'ta da forma giyen eski futbolcu Almeida, Portekiz'in Academica Coimbra, İran'ın Sepahan, Bodrum FK ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Wahda takımlarında yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Iğdır FK'nın yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez ise ilk maçında sahadan 3 puanla ayrıldı.