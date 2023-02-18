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Hatayspor depremde 2 acı kaybı daha duyurdu

Hatayspor depremde hayatını kaybeden 2 personeli için başsağlığı mesajı yayımladı

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:42
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Hatayspor'dan açıklama

Hatayspor depremde 2 acı kaybı daha duyurdu
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Hatayspor Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kulüp personeli için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremde yaşamını yitiren A takım malzeme sorumlularından Onur Akdeniz için başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Başımız sağ olsun. A takım malzeme sorumlularımızdan Onur Akdeniz'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Onur. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin." ifadeleri yer aldı.

Depremde vefat eden mutfak personeli Suzan Berber için yayımlanan taziye mesajında ise "Mutfak personelimiz Suzan Berber'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Her zaman kalbimizdesin Suzan." ifadelerine yer verildi.

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