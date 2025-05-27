Hatayspor'dan dört büyüklere vize yok

Süper Lig'in 37'nci haftasında dün akşam küme düşmesi kesinleşen Hatayspor, sahasında lig ikincisi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.

Sarı lacivertliler kulüp tarihinde ilk defa küme düşmesi kesinleşen bir takımdan 4 gol yerken Hatayspor da büyük takımlara karşı çarpıcı istatistiğini devam ettirdi.

26 puanla 18'inci sırada yer alan Hatayspor, bu sezon 4 büyüklerden de puan almayı başararak ilginç bir başarıya imza attı.

Bordo beyazlı ekip, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda 1’er beraberlik ve mağlubiyet, Fenerbahçe karşısında 1 galibiyet, 1 yenilgi, Trabzonspor’dan da 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak toplam 9 puan topladı.