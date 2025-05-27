Hatayspor'dan dört büyüklere vize yok

Kaynak: Haber Merkezi
Hatayspor'dan dört büyüklere vize yok

Küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen Hatayspor, dün akşamki Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte bu sezon dört büyüklerden de puan almayı başarmış oldu. Bordo beyazlılar ligde topladıkları 26 puanın 9'unu dört büyüklerden aldı.

Süper Lig'in 37'nci haftasında dün akşam küme düşmesi kesinleşen Hatayspor, sahasında lig ikincisi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.

Sarı lacivertliler kulüp tarihinde ilk defa küme düşmesi kesinleşen bir takımdan 4 gol yerken Hatayspor da büyük takımlara karşı çarpıcı istatistiğini devam ettirdi.

26 puanla 18'inci sırada yer alan Hatayspor, bu sezon 4 büyüklerden de puan almayı başararak ilginç bir başarıya imza attı.

Bordo beyazlı ekip, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda 1’er beraberlik ve mağlubiyet, Fenerbahçe karşısında 1 galibiyet, 1 yenilgi, Trabzonspor’dan da 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak toplam 9 puan topladı.

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