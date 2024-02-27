Hatayspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Hatayspor'da flaş bir karara imza atıldı.

Hatayspor yönetimi; 2 Mart Cumartesi günü Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşmada; ev sahibi tribününe Hatayspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu takımları dışındaki diğer takımların ürünlerine sahip taraftarların alınmayacağını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe müsabakasında ev sahibi takım tribünlerine Atakaş Hatayspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu takımları dışında, diğer takımların forma, atkı, kaşkol vb. giyen, takan taraftarların alınmamasına karar verilmiştir."