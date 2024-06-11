Hatayspor'dan flaş teknik direktör kararı. Resmen açıklandı

Kaynak: AA
Hatayspor'dan flaş teknik direktör kararı. Resmen açıklandı

Hatayspor, yeni sezondaki teknik direktör kararını açıkladı.

Hatayspor yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik direktörümüz Özhan Pulat ile yolumuza devam ediyoruz. Özhan hocamıza yeniden hoş geldin diyor, görevinde sonsuz başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Özhan Pulat."

Teknik direktör Pulat da şu açıklamayı yaptı:

"Hep birlikte daha güçlü, daha dinamik, daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Sizlerin desteği ve inancı bizlere güç veriyor. Birlikte çok daha güzel günler göreceğimize olan inancım tamdır. Şimdi önümüzde yeni bir sezon var ve biz bu sezona daha büyük hedeflerle, daha yüksek bir motivasyonla hazırlanıyoruz. Yeni sezonda da birlikte çalışmaktan ve bu büyük camiaya hizmet etmekten büyük onur ve mutluluk duyacağımı ifade etmek isterim. Hedefimiz her maçta mücadele eden, izleyenlere keyif veren ve başarılarıyla adından söz ettiren bir takım yaratmak olacak. Bu doğrultuda, saha içinde ve dışında elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu kulübün armasını onurla taşımaktan, taraftarlarımızın coşkusunu her maçta hissetmekten gurur duyuyorum. Yeni sezonda da aynı coşku ve birliktelikle başarıya koşacağımıza inanıyorum."

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