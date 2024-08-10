Hatayspor'dan penaltı isyanı

Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, 2-1 yenildikleri Galatasaray maçıda aleyhlerine verilen penaltıya isyan etti.

Pulat, şunları söyledi:

"Maalesef bir penaltı pozisyonu sizin hayallerinizi yıkabiliyor. Geçen sene de bunun benzeri bir pozisyonu yaşamıştık. Bunlara artık alışacağız. Oyuncularım bugün ruh koydu sahaya. Böyle bir penaltı ile evimize gidiyor olmak bizim canımızı acıtıyor. İsteriz ki büyük takımlar daha iyi pozisyonlar la galip gelsinler. Rakibimizin de galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum ama penaltı pozisyonunun bir daha izlenmesini de yorumcu büyüklerimden rica ediyorum."