Hatayspor'dan rekor transfer. Kasası dolup taşacak

Süper Lig'de sezonu 41 puanla tamamlayan ve lige tutunan Hatayspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

LAZIO İLE HATAYSPOR ANLAŞTI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lazio ve Hatayspor, Fisayo Dele-Bashiru transferi için bonuslarla birlikte 7 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

İtalyan ekibi oyuncuyla sözleşme görüşmelerine başladı.

Dele Bashiru, sağlık kontrolü için İtalya'ya davet edildi.

REKOR TRANSFER!

Hatayspor'da Dele Bashiru transferinin gerçekleşmesi durumunda rekor kırılacak.

Nijeryalı futbolcu, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.

Hatayspor'da rekor, 4.25 milyon Euro bedelle Al Arabi SC’ye transfer olan Aaron Bounpendza'daydı.