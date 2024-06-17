Hatayspor'dan rekor transfer. Kasası dolup taşacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hatayspor'dan rekor transfer. Kasası dolup taşacak

İtalya Serie A ekibi Lazio, Hatayspor'un futbolcusu Dele Bashiru konusunda anlaşma sağladı. Oyuncu İtalya'ya davet edildi ve sağlık kontrollerinden geçecek.

Süper Lig'de sezonu 41 puanla tamamlayan ve lige tutunan Hatayspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

LAZIO İLE HATAYSPOR ANLAŞTI!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lazio ve Hatayspor, Fisayo Dele-Bashiru transferi için bonuslarla birlikte 7 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

İtalyan ekibi oyuncuyla sözleşme görüşmelerine başladı.

Dele Bashiru, sağlık kontrolü için İtalya'ya davet edildi.

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REKOR TRANSFER!
Hatayspor'da Dele Bashiru transferinin gerçekleşmesi durumunda rekor kırılacak.

Nijeryalı futbolcu, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.

Hatayspor'da rekor, 4.25 milyon Euro bedelle Al Arabi SC’ye transfer olan Aaron Bounpendza'daydı.

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