Hataysporlu Dadashov şov yaptı. Azerbaycan farklı kazandı

EURO 2024 Elemeleri F Grubu 7. hafta karşılaşmasında Azerbaycan sahasında konuk ettiği İsveç'i 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın yıldızı Hataysporlu Dadashov oldu. 3. dakikada Makhmudov'un golünün asistini yapan Dadashov, 6. dakikada fileleri havalandırdı.

3. gol de 89. dakikada yine Makhmudov'dan geldi.

Azerbaycan'da Behlul Mustafazade 57. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İki takımda puanını 7'ye yükseltirken, gruptan çıkma ihtimalleri bir önceki milli arada sona ermişti.

Azerbaycan bir sonraki karşılaşmasında sahasında Belçika'yı konuk ederken, İsveç'de sahasında Estonya'yı konuk edecek.