Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Volkan Demirel'in yerine geldi

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Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Volkan Demirel'in yerine geldi
Hatayspor'da istifa eden teknik direktör Volkan Demirel'in yerine gelen isim belli oldu.

Hatayspor'da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Volkan Demirel istifa etmişti.

Demirel'in istifasını kabul eden Hatayspor yönetimi şu açıklamayı yapmıştı:

"Teşekkürler Volkan Demirel. Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinden bu yana kulübümüz ve şehrimiz için hiç düşünmeden ve yorulmadan çalışan, takımımızın 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunda mücadele etmesi için depremden hemen sonra her türlü çalışmayı titizlikle yöneten Volkan Demirel hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz. Volkan Demirel her zaman şehrimizin ve kulübümüzün bir değeri olarak kalacaktır."

ÖZHAN PULAT DÖNEMİ

Hatayspor yönetimi yeni teknik direktörü açıkladı. Teknik direktör olarak Özhan Pulat'ın göreve getirildiği duyuruldu.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Hoş Geldin Özhan Pulat.

Kulübümüz teknik direktör Özhan Pulat ile 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Özhan hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

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