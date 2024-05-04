Hamit Altıntop'un skandal sözleri ortaya çıktı

Hamit Altıntop, 'L1 Üçgen' YouTube programına konuk oldu.

Altıntop, yaptığı skandal açıklama ile gündeme bomba gibi düştü.

Türk futbolu ile ilgili flaş sözler sarf eden Altıntop, ''Benim Türk futboluna Türk Futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar. O konuda mütevazi olamayacağım.'' ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Futbolseverler, Hamit Altıntop'un bu açıklamasına tepki gösterdi.

Altıntop için yapılan yorumlar şu şekilde;

SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

Hamit Altıntop, Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesi kararında etkili olduğunu açıkladı.

Altıntop, "Biz inanıyoruz ki bu onun için daha doğru. Buna Montella'yla beraber karar verdik. Semih belki yazın kulübünden ayrılacak ama Milli Takımdan ayrılmayacak. Biz onunla ömür boyu beraber olacağız" dedi.

Bu yorum da Beşiktaşlı taraftarlar tarafından tepki aldı.