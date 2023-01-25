Alec Baldwin ve Hatice Cengiz buluştu. Biri görüntü yönetmenini öldürmüştü birinin nişanlısı İstanbul’daki konsoloslukta Araplarca kıtır kıtır kesilmişti

Oda TV'de yer alan haberde, 2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluğunda suikasta uğrayarak öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın eşi Hatice Cengiz, ABD’li oyuncu Alec Baldwin’in yayınına konuk oldu.



Cengiz, söz konusu yayında Cemal Kaşıkçı ile nasıl tanıştıklarını ve Kaşıkçı’nın öldürüldüğü gün neler olduğunu anlattı



"CEMAL ÇOK CÖMERT, NAZİK VE ALÇAKGÖNÜLLÜYDÜ"

Podcast yayınında bir insanın kolayca zengin, yakışıklı ve ünlü bir adam bulabileceğini söyleyen Cengiz, “Bu kişileri kolayca bulabilirsin ama kolay kolay nazik bir adam bulamazsınız. Cemal çok cömert, nazik ve alçakgönüllü bir insandı, iyi bir dinleyiciydi. Neden onu öldürdüklerini ve o gün neler olduğunu hâlâ bilmiyoruz ve merak ediyoruz” dedi.



GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Bununla birlikte Cengiz’in, ABD’li oyuncu Baldwin’in podcast yayınına katılma nedeni merak konusu oldu.



Baldwin, 2021 yılında çekilen western tarzı "Rust" adlı filmin setinde çekimler devam ederken filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i yanlışlıkla silahla vurarak öldürmüştü. Baldwin daha sonra elindeki silahın kurusıkı olması gerektiğini ve birilerinin bunu değiştirdiğini iddia etmişti.



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