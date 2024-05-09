'Hatıra çekeyim' derken, oğlunun kaza anını kaydetti: Babadan yürek yakan çığlık

Antalya’da okula gitmek için evinin önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Kayra Ege'ye bir otomobilin çarptığı kaza anı, oğlunun arkasından hatıra olsun diye cep telefonuyla kayıt yapan baba Halil İbrahim Yurdunkulu tarafından saniye saniye kaydedildi.