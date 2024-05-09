'Hatıra çekeyim' derken, oğlunun kaza anını kaydetti: Babadan yürek yakan çığlık

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Güvenlik İlkokulu’nda 4. sınıf öğrencisi Kayra Ege Yurdunkulu, okuldan çıkarak öğle yemeği için eve geldi.
Yemeğini yedikten sonra yeniden okula giden Kayra Ege, yolun karşısına geçmek amacıyla yaya geçidine çıktı.
KARŞIYA GEÇERKEN ARAÇ ÇARPTI
Kayra Ege yaya geçidinde beklediği esnada, otomobillerden biri yolun sağ şeridinde durdu.
Otomobilin durduğunu gören ve koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Kayra Ege’ye sol şeritten gelen Ö.K.'nin kullandığı araç çarptı.
BABASI, KAZA ANINA ŞAHİT OLDU ÇIĞLIK ATTI
Hatıra kalması için çocuğunun okula gidişini evinin penceresinden cep telefonu kamerasıyla kaydeden baba Halil İbrahim Yurdunkulu, kaza anına tanıklık etti.
Kayıtta olduğu sırada oğluna araba çarptığını gören baba, çığlıklar atarak dışarıya koştu.
Oğlunun yerde yattığını gören babanın haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuğu ilk müdahalesini ardıdan hastaneye kaldırdı.
Kayra Ege, tedaviye alındığı hastanede 1 gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.