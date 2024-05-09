'Hatıra çekeyim' derken, oğlunun kaza anını kaydetti: Babadan yürek yakan çığlık

Kaynak: DHA
'Hatıra çekeyim' derken, oğlunun kaza anını kaydetti: Babadan yürek yakan çığlık
Antalya’da okula gitmek için evinin önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Kayra Ege'ye bir otomobilin çarptığı kaza anı, oğlunun arkasından hatıra olsun diye cep telefonuyla kayıt yapan baba Halil İbrahim Yurdunkulu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Güvenlik İlkokulu’nda 4. sınıf öğrencisi Kayra Ege Yurdunkulu, okuldan çıkarak öğle yemeği için eve geldi.

Yemeğini yedikten sonra yeniden okula giden Kayra Ege, yolun karşısına geçmek amacıyla yaya geçidine çıktı.

KARŞIYA GEÇERKEN ARAÇ ÇARPTI

Kayra Ege yaya geçidinde beklediği esnada, otomobillerden biri yolun sağ şeridinde durdu.

Otomobilin durduğunu gören ve koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Kayra Ege’ye sol şeritten gelen Ö.K.'nin kullandığı araç çarptı.

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BABASI, KAZA ANINA ŞAHİT OLDU ÇIĞLIK ATTI

Hatıra kalması için çocuğunun okula gidişini evinin penceresinden cep telefonu kamerasıyla kaydeden baba Halil İbrahim Yurdunkulu, kaza anına tanıklık etti.

Kayıtta olduğu sırada oğluna araba çarptığını gören baba, çığlıklar atarak dışarıya koştu.

Oğlunun yerde yattığını gören babanın haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuğu ilk müdahalesini ardıdan hastaneye kaldırdı.

Kayra Ege, tedaviye alındığı hastanede 1 gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

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