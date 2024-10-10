Hatıraları yayınlandı, kıyamet koptu: Oğlumun cesedini 2 ay boyunca evde sakladım

Lisa Marie Presley'in ölümünden sonra yayımlanan anılarında, oğlunun cesedini iki ay boyunca buzda sakladığını açıklıyor. 2020 yılında intihar eden oğlu Benjamin Keough’un kaybı sonrası yaşadığı derin üzüntüyü dile getiren Presley, cesedi morgda bırakmak veya hemen gömmek yerine, Los Angeles’taki evlerinde bir odada tutmaya karar verdi.

OĞLUNA VEDA SÜRECİ

Lisa Marie Presley, "Kaliforniya eyaletinde birinin derhal gömülmesi gerektiğine dair bir yasa yok," diyerek bu süreci anlattı. Oğlu Benjamin'in cesedini evde tutarak ona veda etme imkanı buldu. Kızı Riley Keough’un da belirttiği gibi, "Eğer cesedi biz bakımını üstlenirsek, onu evde tutabileceğimizi söylediler." Bu süreçte, Presley’in cesedi "kuru buz" üzerinde sakladığı belirtildi.

Presley, böyle bir kararın onun için önemli olduğunu ve zamanın, ona oğlu ile son bir kez vedalaşma fırsatı verdiğini ifade etti. "Bu, ben de onunla birlikteyken konuşabileceğim bir yoldu," dedi. Lisa Marie Presley, Benjamin’in cesedini iki ay boyunca evde sakladığını vurguladı.

AİLE İÇİN ZOR BİR DÖNEM

Oğlunun cesedini evde tutmak için belirli bir sıcaklıkta odanın tutulması gerektiğini belirten Presley, bu süre zarfında nereye gömüleceğine karar verme sürecinin de uzadığını söyledi. Hawaii ya da Graceland (Memphis) arasında bir seçim yapması gerekiyordu. Riley, bu süre zarfında, annesiyle birlikte Benjamin’i onurlandırmak için dövme yaptırmaya karar verdiklerini yazdı.

Riley, annesinin, oğlunun dövmesiyle aynı yeri istediğini ve dövme sanatçısının odaya girmesi için cesedi açtığını anlatıyor. "Annem, cesedi açtığında, benim için en korkutucu anlardan biriydi," diyen Riley, bu anın hayatında en garip durumlardan biri olduğunu ifade etti. Aile, sonunda Benjamin’i gömmeye karar verdi.

SON VEDA

Riley, "Kardeşimin evde kalmasını istemediğini hissettik," diyerek o dönemde yaşadıkları duyguları dile getirdi. Lisa Marie Presley, sonunda oğlunu Graceland’da gömmeye karar verdi ve Malibu'da bir cenaze hizmeti düzenlendi. Riley, bu günü "hayatımın en acı günü" olarak tanımladı.

Cenaze töreninin güzelliğinden bahseden Riley, gözyaşları içinde kalmak zorunda kaldığını belirtti. "Her şey Ben’in sevdiği her şeyle doluydu... Ama bu kadar güzel olsa da, gözlerimi kapatmak zorunda kaldım," dedi.

LİSA MARİE PRESLEY'İN VEFATI

Üç yıl sonra, Lisa Marie Presley kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ve saatler sonra, 54 yaşında hayatını kaybetti. Olay sonrası yapılan otopside ölüm nedeninin bağırsak tıkanıklığına bağlı komplikasyonlar olduğu belirlendi.

Bir yıl sonra, Riley, annesine olan sözünü yerine getirmek için kendi anı kitabını tamamlayacağını açıkladı. Bu kitap, 2024 yılında yayımlandı ve Presley'in kaybı ile başa çıkma sürecini ve ailesinin yaşadığı zorlukları detaylı bir şekilde ortaya koydu.