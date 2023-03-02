Hatmi çiçeği nasıl kullanılır, zararı var mıdır?

En çok bitki çayı formunda görülen hatmi çiçeği, soğuk algınlığı, öksürük ve gribe karşı koruyucu olarak tercih edilir. Özellikle kış aylarında kuru öksürüğe karşı fayda sağlar. Vücut direncini artırmak ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için tüketilen bitki çayları arasında yer alır. Vücudu rahatlatan ve sakinleştirici özelliği de kullanımını artıran nedenlerdendir.

Çay

Hatmi çiçeği, öksürüğü kesmeye yardımcı olması sebebiyle özellikle solunum hastalıklarına karşı çay olarak tüketilebilir.

Merhem

Toplanıp kurutulan hatmi çiçeğinin köklerinin ılık su ile karıştırılarak merhem haline getirilir. Cilt lekelerini önlemede kullanılan hatmi çiçeği merhemi, cildi yeniler ve hücre oluşumunu desteklemeye yardımcı olur. Hatmi çiçeği, bitkisel takviye şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. Kullanımı kişiye göre değişebilir. Bu yüzden takviyeyi almadan önce mutlaka uzman doktordan görüş almanız gerekmektedir.

HANGİ SIKLIKLA TÜKETİLMELİ

Hatmi çiçeği, solunum yolları hastalıkları, sindirim sistemi problemleri ve bağışık sistemini güçlendirmeye kadar birçok alanda fayda sağlar. Hatmi çiçeği, düzenli bir şekilde her gün tüketilirse 3 ya da 4 gün içinde etkisini gösterebilir. Her bitki türünde olduğu gibi uzun süreli tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Gün içerisinde 1 ya da 2 defa hatmi çiçeği çayı içilebilir.

HATMİ ÇİÇEĞİ ZARARLI MIDIR?

Hatmi çiçeğinin bilinen ciddi bir zararı yoktur fakat tüketmeden önce mutlaka uzman doktordan görüş almanız gerekebilir. Her bitki çayında olduğu gibi hatmi çiçeğinin aşırı tüketimi durumunda riskleri bulunmaktadır. Aşırı tüketimi durumunda oluşabilecek zararları şu şekilde sıralanabilir:

Alerjik reaksiyon oluşturabilir.

Hamilelik döneminde olan kadınların tüketmemesi önerilir.

Diyabet hastaları, düşük kan şekerine neden olabilir.

Kronik rahatsızlığı olup ilaç kullanan kişiler, tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalı.