Hattat ustası Hasan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Çelebi'nin cenazesine ailesinin yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

"Hattatların Reisi" kabul edilen ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki Hasan Çelebi, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Dünyanın birçok camisinde imzası bulunan, son büyük projeleri Büyük Çamlıca Camii ile Malezya'daki Sri Sendayan Camii'nin hatlarını kaleme alan Hattat Hasan Çelebi için Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çelebi'nin ailesi ve yakınları, talebelerinin yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Mersin Milletvekili ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katılım sağladı.

"BUGÜN BİZİM İÇİN ÇOK HÜZÜNLÜ"

Çelebi'nin öğrencilerinden Hanifi Dursun, "Hepimizin başı sağ olsun. Hocamızı kaybettik. Hocamızın yeri doldurulamaz. Hocamız hat sanatı adına iyi bir eğitimciydi. Bundan sonra da hocamızın bize katmış olduğu öğretiler doğrultusunda devam edeceğiz" dedi. Çelebi'nin öğrencisi Ahmet Polat, "Hocamızın 15 yıllık talebesiyim. Bugün bizim için çok hüzünlü. İslam camiasının başı sağ olsun. Hocamız dünyanın her ülkesinde öğrenci yetiştirmiş birisiydi. Medine'de yıllarca yazılar yazıp görev almıştı. 4 kıtada talebesi olan birisiydi. Hastalığı 2 hafta devam etti. Ardından vefat etti. Allah rahmet eylesin diyoruz. Peygamber (Aleyhisselam) aşığı bir insandı. İslam camiasına çok emekler verdi. O Kur'an'a hizmet etti, Allah da onu yüceltti. Tekrardan İslam aleminin başı sağ olsun" dedi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çelebi'nin naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

HASAN ÇELEBİ KİMDİR

Hasan Çelebi 1937 yılında Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Babası Tahsin Efendi, annesi Sâkine Hanım'dır. Okumayı kendi gayreti ile öğrendi. Dayısı Yusuf Altaş'tan Kur'an öğrendi. Hat sanatına ilgisi, köylerindeki caminin yazılarına ilgi duyması ve onları taklit etmesiyle başladı. 1954 yılında İstanbul'a giderek Üçbaş ve Çinili medreselerinde Arapça ve din dersleri aldı.1956'dan itibaren Üsküdar'da müezzinlik ve imamlık yaptı. 1960 İhtilali'nden sonra İstanbul'dan ayrılarak, müezzinlik yapmak üzere Artvin'in Yusufeli ilçesine gitti. 1963 yılında İstanbul'a döndü ve 1987 yılında emekli oluncaya kadar imamlık yaptı.

İstanbul'a dönüşünden sonra hattat Halim Özyazıcı'dan dört ay ders alan Hasan Çelebi, 1964'te Hamid Aytaç'ın öğrencisi oldu ve beraberlikleri Hamid Bey'in ölümüne kadar 18 yıl devam etti. 1975 yılında Hamit Bey'den sülüs ve nesih, icazeti adlı. Bunun yanı sıra 1981 yılında Kemal Batanay'dan ta'lik ve rik'a icazetini aldı. Sanatçı, 1960 sonunda Atik Ali Paşa Camii'nin cümle kapısındaki Mustafa Rakım Efendi'nin bir yazısını ıslah etti, 1974 yılında Sultanahmet Camii'nin tamiratı sırasında yan kubbe yazılarıyla köşe pandantiflerdeki Esmâ-ül Hüsnâ'ları düzeltti. 1981 yılında İslam Konferansı Teşkilatı'nın yazılarını yazmak için Cidde'de görevlendirildi. İlk kişisel sergisini 1982 yılında İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)'nda açtı. Aynı yıl Suudi Arabistan hükûmeti tarafından Ravza-i Mutahhara'daki bütün yazıların ıslahı için davet edilmesi üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışına ücretsiz izinli çıkma izni alması gerekti ancak gerekli izinler zamanında temin edilemediğinden bu tamirat gerçekleşemedi. 1984 yılında Kuala Lumpur'da, 1985 yılında da Amman'da sergi açtı. 1987'de yeniden Suudi Arabistan'a davet edildi ve emekli olarak Arabistan'a gitti. Kuba Mescidi ile Kıbleteyn Mescidi'nin kubbe kuşak ve diğer yazılarını bir yıl süren çalışma sonunda tamamladı. 1992 yılında Kuala Lumpur'da bir kişisel sergi açtı. 1994 yılında IRCICA'da "Hat Sanatında 30. Yıl" sergisini açtı. 1976 yılından beri hat dersleri vermekte olan Hasan Çelebi, elliden fazla hat sanatçısı yetiştirdi. 1992 yılından itibaren IRCICA tarafından düzenlenen uluslararası hat yarışmalarında jüri üyesi olarak yer aldı.