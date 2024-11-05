Hava kirliliği alerjik hastalıkları etkiler mi?

Egekent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi, şehir merkezlerindeki hava kirliliğinin alerjiyi tetiklediğini belirterek uyarılarda bulundu.

KİRLİ HAVA ALERJİLERİN HAVADA KALMASINA NEDEN OLUYOR

KBB Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi, özellikle alerjik hastalıkların bu kirlilikten olumsuz etkilendiğini söyleyerek; “Kirli hava, alerjenlerin havada daha uzun süre kalmasına neden oluyor, bu da alerjik reaksiyonları artırıyor. Özellikle polen, toz ve diğer partiküller, kirli hava ile birleşerek alerjik bünyeleri daha fazla etkiliyor” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Şehir merkezlerinde yaşayan bireylerin bu durumdan nasıl etkilendiğine de dikkat çekiyor. “Alerjik rinit, astım ve diğer solunum yolu hastalıkları, hava kirliliği ile doğrudan bağlantılı. Kirli havaya maruz kalan insanlar, burun tıkanıklığı, hapşırma, gözlerde sulanma gibi belirtilerle karşılaşabiliyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar, bu durumdan daha fazla etkileniyor” şeklinde uyarılarda bulundu.

Hava kirliliğinin azaltılması için bireylerin ve yetkililerin atması gereken adımlara da vurgu yapan Op. Dr. İsmet Çerçi, “Hava kalitesini iyileştirmek için toplu taşıma kullanımı, yeşil alanların artırılması ve sanayi tesislerinin denetlenmesi şart. Bireyler de, hava kalitesinin düşük olduğu günlerde dışarı çıkmaktan kaçınmalı ya da havası temiz yerleri tercih etmeli” diyerek, herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.