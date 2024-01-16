Hava Kuvvetleri Hasan Dağı’ndaki yaralı dağcı için alarma geçti

Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan dağcıyı kurtarmak için bölgeye, ihbar üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı Personel Kurtarma Timi hemen bölgeye gitti. Kurtarma timi, helikopterle bölgeye ulaştı ve yaralı dağcıyı güvenli bir şekilde indirdi. Yaralı dağcı, hastaneye kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 135’inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığımızın Personel Kurtarma Timi, Aksaray’da Hasan Dağı’nda zirve tırmanışı yaparken düşen ve yaralanan bir vatandaşımızı başarıyla kurtardı. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.