Hava Kuvvetleri Hasan Dağı’ndaki yaralı dağcı için alarma geçti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hava Kuvvetleri Hasan Dağı’ndaki yaralı dağcı için alarma geçti
Aksaray’daki Hasan Dağı’nda zirveye çıkmak isterken düşüp yaralanan bir dağcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı alarma geçti. 135’inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı’na bağlı kurtarma timi tarafından operasyonla kurtarıldı.

Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan dağcıyı kurtarmak için bölgeye, ihbar üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

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135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı Personel Kurtarma Timi hemen bölgeye gitti. Kurtarma timi, helikopterle bölgeye ulaştı ve yaralı dağcıyı güvenli bir şekilde indirdi. Yaralı dağcı, hastaneye kaldırıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 135’inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığımızın Personel Kurtarma Timi, Aksaray’da Hasan Dağı’nda zirve tırmanışı yaparken düşen ve yaralanan bir vatandaşımızı başarıyla kurtardı. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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