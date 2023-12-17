Hava o kadar pis ki.. Hükümet çareyi yapay yağmur yağdırmakta buldu

Kaynak: Haber Merkezi
Pakistan’da yaşanan hava kirliliğe bir türlü çözüm bulunamayınca 10 bölgede yapay yağmur üretildi.

Gulf News’te yer alan habere göre, Lahor eyaletinde artık tehlike boyutuna varan hava kirliliği yüzünden Pencap eyaleti Başbakanı Muhsin Nakvi, Lahor bölgesinde bulut tohumlama ekipmanları ile donatılan 10 uçağınn bölgede faaliyette olduğunu belitti.

Nakvi, yapay yağmur konusunda yardım almak için BAE’den iki uçak ve uzmanların 10-12 gün önce bölgeye geldiklerini aktardı.

Yapılan çalışmanın Pakistan tarihinde bir ilk olduğu belirtilirken, yapay yağmurun şehrin çeşitli bölgelerine yağdırıldığı açıklandı.

Dünyanın en pis havaları arasında ilk 10’da olduğu veriler ile ortaya çıkan Lahor’da geçtiğimiz ay 1 haftalığına maske takmanın zorunlu hale getirildiği de elde edilen bilgiler arasında.

HAVA KİRLİLİĞİ HER YIL 7 MİLYON İNSAN ÖLDÜRÜYOR

DSÖ’nün 2020 yılında yayınladığı verilere göre hava kirliliği her yıl 7 milyon insanın hayatına mal oluyor. Özelllikle PM2.5 yani 2.5 mikrometre altı kirliliğin yani araç egzozları, evlerde ısınmak için yakılan kötü kaliteli katı yakıtlar ve orman yangınları görünmeyen ama muazzam bir akciğer ve kalp hastalıkları epidemisine yol açıyor. DSÖ, Ekim 2021’de PM2.5’te kabul edilebilir sınırı yarıya düşürdükten sonra, ölçüm yapılan 6475 şehirden yalnızca 222’sinde bu sınır aşılmadı.

Buna karşılık 93 şehirde verilen sınır değerin 10 katı ölçümler yapıldı. Rapor Bangladeş şehirlerini 2021’in en kirli şehirleri ilan etse de Orta ve Güney Asya şehirleri ortalamada çok kötü puan aldılar. Bu bölgede en kirli 50 şehrin 46’sı yer alıyor. Raporun yazarları, iklim değişikliği ile artan büyük orman yangınlarının kötü hava kalitesine ciddi bir katkı yaptığını saptıyor.

En kötüler sırasıyla; Bangladeş, Çad, Pakistan, Tacikistan, Hindistan , Umman, Kırgızistan, Bahreyn, Irak, Nepal.

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