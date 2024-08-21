Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.
Macit, yarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını, İç Ege, Göller Yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirtti.
Cuma günü ise Ege’nin iç kesimleri, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’de sağanak yağış beklediklerini söyledi.
Cumartesi günü İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri ile Ardahan ve Kars çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.
Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceği ve sıcaklıkların 4-5 derece düşeceği tahmin ediliyor.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
İstanbul: Gelecek 3 gün boyunca parçalı bulutlu hava hakim olacak ve sıcaklıklar 31 ila 34 derece arasında seyredecek.
Ankara: Yarın ve cuma günü yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor, sıcaklıklar 31-32 derece civarında olacak.
İzmir: Gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmiyor, sıcaklıklar 36 ila 37 derece civarında olacak.