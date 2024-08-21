Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı

Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı
Kaynak: AA

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru 4 ila 5 derece düşecek ve hafta sonu yurdun iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak.

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Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

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Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı 2

Macit, yarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını, İç Ege, Göller Yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirtti.

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Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı 3

Cuma günü ise Ege’nin iç kesimleri, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’de sağanak yağış beklediklerini söyledi.

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Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı 4

Cumartesi günü İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri ile Ardahan ve Kars çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

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Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı 5

Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

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Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı 6

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceği ve sıcaklıkların 4-5 derece düşeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı 7

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul: Gelecek 3 gün boyunca parçalı bulutlu hava hakim olacak ve sıcaklıklar 31 ila 34 derece arasında seyredecek.

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Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı 8

Ankara: Yarın ve cuma günü yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor, sıcaklıklar 31-32 derece civarında olacak.

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Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı 9

İzmir: Gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmiyor, sıcaklıklar 36 ila 37 derece civarında olacak.

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Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı 10
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Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı 11
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Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı 12
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Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı 13
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Hava sıcakları düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit açıkladı 14
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