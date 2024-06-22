Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkıyor. Bu illerde yaşayanlar dikkat

Türkiye'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerini aşarak yükselişini sürdüreceği öngörülüyor.

Uzmanlar, sıcaklıkların bugünden itibaren 5 ila 10 derece arasında artış göstereceğini ifade ediyorlar.

Yedi şehirde ise sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son analizlerine göre, bugün ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olması tahmin ediliyor.

MGM'nin verilerine göre, Osmaniye ve Rize'nin çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin'in kıyı bölgeleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Bugün, hava sıcaklıklarının Aydın'da 43, Şanlıurfa'da 42, Denizli, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da 41, Kahramanmaraş'ta ise 40 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Ankara'da hava sıcaklıklarının en yüksek 33, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 29, en düşük 21; İzmir'de ise en yüksek 36, en düşük 23 derece olması bekleniyor.