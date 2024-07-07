Hava sıcaklığı 44 dereceye çıktı. Çocuklar kanallara koştu

Adana'da sıcak hava rekorları kırarken, hava sıcaklığı 44 dereceyi buldu. Afrika kökenli sıcak hava dalgasıyla birlikte Adana, Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olarak öne çıktı. Meteoroloji tarafından 38 derece olarak ölçülen resmi sıcaklık, nemle birlikte hissedilen sıcaklıkla birlikte 48 dereceyi buldu. Bunaltıcı havadan bunalan çocuklar, serinlemek için sulama kanallarına akın etti. Vatandaşlar ise parkları tercih ederek sıcaklıktan kaçmaya çalıştı.

Sulama kanallarında serinlemeye çalışan çocuklardan Yusuf Taşkıran, "Devletimiz bize bir havuz açsa çok iyi olurdu. Burada güvenli bir şekilde yüzme imkanı bulabiliriz. Havuzlar pahalı olduğu için burada vakit geçiriyoruz" dedi. Kanallarda yüzmeye alışık olduklarını belirten Gökhan Yüksel ise, "Tehlikeli değiliz, iyi yüzebiliyoruz. Burada vakit geçirmek için güzel bir yer" diye konuştu.

Parklarda gölgelerde serinlemeye çalışan emekli Salim Kaptan ise, "Adana'nın sıcaklığı meşhur zaten. Nem de eklenince dayanılmaz oluyor. Banyo yapmak bile sıcaktan kaçmamıza yetmiyor" şeklinde sıcak havanın etkilerini dile getirdi.