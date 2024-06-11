Hava yolunu tercih eden yolcu sayısı 82 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün mayıs ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini inceledi.

Havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının mayısta iç hatlarda 78 bin 475'e, dış hatlarda ise 63 bin 727'ye ulaştığını söyleyen Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle beraber 200 bin 666’ya ulaştığını söyledi.

Uraloğlu, mayısta Türkiye'deki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 158 bin 431'e, dış hat yolcu trafiği ise 12 milyon 54 bin 832'ye ulaştığını bu ayda direkt transit yolcularla birlikte toplam 20 milyon 230 bin 573 yolcuya hizmet verildiğini söyledi.

Uraloğlu, ocak-mayıs döneminde ise 37 milyon 108 bin 806 iç hatlar, 44 milyon 923 bin 142 dış hatlar olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplam 82 milyon 109 bin 667 yolcunun hava yolunu kullandığını ifade etti.

2024’ün 5 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 348 bin 970'e, dış hatlarda ise 298 bin 791’e ulaştığına vurgu yapan Uraloğlu, üst geçişlerle beraber toplam 854 bin 138 uçak trafiğinin yaşandığını söyledi.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda mayısta uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 351, dış hatlarda 34 bin 422 olmak üzere toplamda 44 bin 773'e ulaştığını aktararak bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 476 bin 12, dış hatlarda 5 milyon 298 bin 68 olmak üzere toplamda 6 milyon 774 bin 80 yolcuya hizmet verildiğini belirtti.